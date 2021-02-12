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В Ростовской области зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19

В Ростовской области зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19
Рекордно низкое количество смертей от COVID-19 зафиксировано в Ростовской области 14 февраля. В минувшие сутки скончались трое жителей региона.

В регистре умерших – 59-летний мужчина и две женщины, которым было 70 и 89 лет. Все они, по данным правительства, страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.

Заразились коронавирусом за последние сутки еще 339 жителей. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 68 688 человек.

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