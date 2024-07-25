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В Ростовской области зафиксирован первый случай госпитализации из-за теплового удара. Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения Романа Банацкого.В тяжелом состоянии пациента реанимировала бригада скорой медицинской помощи. После пострадавшему оказали противошоковую терапию и отправили в стационарное отделение.В Министерстве здравоохранения Ростовской области сообщили, что из-за аномально высокой температуры примерно три человека в день обращаются к врачам скорой помощи. Люди жалуются на ухудшение самочувствия, одышку, тошноту и головокружение. Однако общее количество вызовов скорой помощи в регионе остаётся на прежнем уровне.По прогнозам синоптиков, жаркая погода вернётся в регион уже в конце июля.В связи с этим людям рекомендуется как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить легкую светлую одежду, головные уборы и пить больше воды.