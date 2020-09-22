В Ростовской области зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом за три месяца

В Ростовской области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 24 сентября.На Дону за минувшие сутки COVID-19 заразились 189 человек. Столько инфицированных в регионе не было с июня. С нарастающим итогом число подтверждённых случаев коронавируса приблизилось к 20 793. За это время жертвами опасной болезни стали 468 человек, в том числе восемь жителей области скончались к утру 24 сентября.Напомним, главный санврач Ростовской области предложил снова ввести ограничительные меры, в частности в Ростове-на-Дону. Например, ужесточится контроль за соблюдение масочного режима в транспорте и общественных местах. Если пассажиры и водители будут ехать без индивидуальных средств защиты, то маршрут будут снимать с рейса.