Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом за три месяца

В Ростовской области зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом за три месяца
В Ростовской области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 24 сентября.

На Дону за минувшие сутки COVID-19 заразились 189 человек. Столько инфицированных в регионе не было с июня. С нарастающим итогом число подтверждённых случаев коронавируса приблизилось к 20 793. За это время жертвами опасной болезни стали 468 человек, в том числе восемь жителей области скончались к утру 24 сентября.

Напомним, главный санврач Ростовской области предложил снова ввести ограничительные меры, в частности в Ростове-на-Дону. Например, ужесточится контроль за соблюдение масочного режима в транспорте и общественных местах. Если пассажиры и водители будут ехать без индивидуальных средств защиты, то маршрут будут снимать с рейса.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.