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В Ростовской области зафиксировали 474 новых случая заражения COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 474 новых случая заражения COVID-19
На Дону зарегистрировано 474 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.

По данным на 11 сентября, всего с начала пандемии выявлено 129 641 зараженных коронавирусом. Последнее время количество заболевших среди молодых людей и детей становится все больше. Если еще полгода назад чаще инфекцию выявляли у пожилых людей, а сейчас все чаще заболевают люди от 18 лет, а также несовершеннолетние.

Одним из наилучших способов защитить себя от заражения инфекции является вакцинация. В Роствоской области прививку сделали уже более миллиона человек.
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