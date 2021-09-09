В Ростовской области зафиксировали 474 новых случая заражения COVID-19

На Дону зарегистрировано 474 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.По данным на 11 сентября, всего с начала пандемии выявлено 129 641 зараженных коронавирусом. Последнее время количество заболевших среди молодых людей и детей становится все больше. Если еще полгода назад чаще инфекцию выявляли у пожилых людей, а сейчас все чаще заболевают люди от 18 лет, а также несовершеннолетние.Одним из наилучших способов защитить себя от заражения инфекции является вакцинация. В Роствоской области прививку сделали уже более миллиона человек.