В Ростовской области зафиксировали 466 новых случаев заражения COVID-19

В Ростовской области продолжает увеличиваться ежедневный прирост инфицированных коронавирусом. По данным на 6 августа, диагноз подтвердился у 466 человек.Наибольшее число новых зараженных медики выявили среди молодежи (43,8%) и людей от 66 до 65 лет (28,6%). Пациентами с COVID-19 стали 8,8% пенсионеров от 66 до 79 лет и 3,4% - старше 80 лет. Болезнь не обошла стороной и детей. По информации регионального правительства, за последние 24 часа специалисты зарегистрировали 14,4% случаев инфицирования несовершеннолетних.Всего с начала пандемии положительные результаты теста на коронавирус получили 112 038 человек. Донской регион по количеству зараженных занимает первое место в ЮФО и пятое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (1 522204), Санкт-Петербург (540 187) и Московская область (394 229). На четвертой позиции - Нижегородская область. По данным портала стопкоронавирус.рф, за период пандемии вирус там подхватили 143 823 жителя.