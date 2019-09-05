В Ростовской области задержали подозреваемых в краже уличных скамеек



В Донецке задержали подозреваемых в краже скамеек с улиц города. Выследить преступников удалось благодаря засаде, которую устроили казаки.



Похитители вернулись на место преступления в третий раз. Хотя никто не верил, что они снова решатся на кражу, территорию вокруг патрулировал казачий наряд.



Злоумышленники появились около часа ночи 5 сентября. Они уже надели перчатки и приступили к демонтажу лавочек, как появились казаки. Хулиганы бросились врассыпную, побросав инструменты. Двоих удалось догнать и задержать, третьего нашли в кустах, ещё двое скрылись.



Задержать подозреваемых помог наряд ДПС, который в этот момент оказался поблизости. Задержанными оказались жители соседнего Каменска-Шахтинского.



Напомним, за несколько дней преступники украли практически все скамейки, установленные вдоль аллеи в Донецке. Воры орудовали по ночам. При этом они сбрасывали деревянный настил с лавочек, а металлические основания забирали.

