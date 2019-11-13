В Ростовской области задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку



В Ростовской области задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку. Об этом рассказали в прокуратуре Гуково 15 ноября.



По данным правоохранителей, в конце сентября подозреваемый проник в дом пожилой жительницы Гуково. Застав хозяйку жилища, он накинул на нее штору и начал избивать. Злоумышленник наносил удары до тех пор, пока пострадавшая не потеряла сознание.



Однако больших богатств в доме женщины не оказалось. Все, что удалось унести мужчине, - это две бутылки спиртного и коробку конфет. С награбленным он покинул место происшествия.



В настоящее время подозреваемого задержали. Его отправили в следственный изолятор.