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В Ростовской области задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку

В Ростовской области задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку
В Ростовской области задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку. Об этом рассказали в прокуратуре Гуково 15 ноября.

По данным правоохранителей, в конце сентября подозреваемый проник в дом пожилой жительницы Гуково. Застав хозяйку жилища, он накинул на нее штору и начал избивать. Злоумышленник наносил удары до тех пор, пока пострадавшая не потеряла сознание.

Однако больших богатств в доме женщины не оказалось. Все, что удалось унести мужчине, - это две бутылки спиртного и коробку конфет. С награбленным он покинул место происшествия.

В настоящее время подозреваемого задержали. Его отправили в следственный изолятор.

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