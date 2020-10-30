В Ростовской области за три месяца было составлено 860 протоколов о нарушении «масочного» режима на рынках

За три месяца на рынках и ярмарках донского регионе выявлено 860 нарушителей режима обязательного ношения лицевых средств защиты. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Специалисты из регионального управления ветеринарии провели 3 445 контрольных мероприятий с 26 июля. Из всех выявленных нарушителей 375 приходится на донскую столицу. В их отношении был составлен административные протоколы, а материалы дел переданы в суд.С 26 октября по 1 ноября ветеринары создали 38 актов о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Гражданам, не соблюдающим «масочный» режим, теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей.