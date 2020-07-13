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В Ростовской области за сутки у 97 человек выявили COVID-19

В Ростовской области за сутки у 97 человек выявили COVID-19
Фото: Яндекс.Новости

В Ростовской области число инфицированных - более 11 тысяч. Об этом сообщили в региональном правительстве 15 июля.

Согласно данным Роспотребнадзора, за последние сутки у 97 дончан зарегистрировали COVID-19. Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции на Дону новой болезнью заразились 11 019 человек.

Несмотря на рост заболеваемости, в Ростовской области продолжают снимать ограничения, введённые в период карантина. Так, с 6 июля возобновили работу детские сады, торговые центры и бассейны, с 13 июля открыли кинотеатры, солярии, бани, салоны красоты. Жителей региона до сих просят соблюдать «масочный» режим в местах массового скопления людей.

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