В Ростовской области за сутки у 97 человек выявили COVID-19

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В Ростовской области число инфицированных - более 11 тысяч. Об этом сообщили в региональном правительстве 15 июля.Согласно данным Роспотребнадзора, за последние сутки у 97 дончан зарегистрировали COVID-19. Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции на Дону новой болезнью заразились 11 019 человек.Несмотря на рост заболеваемости, в Ростовской области продолжают снимать ограничения, введённые в период карантина. Так, с 6 июля возобновили работу детские сады, торговые центры и бассейны, с 13 июля открыли кинотеатры, солярии, бани, салоны красоты. Жителей региона до сих просят соблюдать «масочный» режим в местах массового скопления людей.