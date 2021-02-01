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В Ростовской области за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом
От коронавируса с начала пандемии скончались 2 705 жителей Ростовской области. Из них 28 умерли за сутки с 2 по 3 февраля. По информации регионального правительства, COVID-19 забрал жизни 15 женщин в возрасте от 64 до 84 лет и 13 мужчин от 54 до 85 лет.

Ежедневное количество инфицированных дончан идет на спад шестые сутки. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 366 человек. А общее число зараженных за период пандемии достигло 64 803.

В связи с тем, что в некоторых муниципалитетах ситуация по коронавирусу остается напряженной, губернатор области заявил о создании региональной карты по снятию ограничений. Такую систему Василий Голубев предложил назвать «светофором». Районы, показывающие положительную динамику, будут отмечены зеленым цветом, удовлетворительную - желтым. Красным цветом обозначат территории, которым нужно соблюдать действующие ограничения или даже ужесточать их. В районах, выделенных зеленым цветом, могут смягчить карантинные меры. На цвет муниципалитета должны влиять несколько факторов. В основном это объем тестирования, исполнение ограничений и количество инфицированных.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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