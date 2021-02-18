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В Ростовской области за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Ростовской области за сутки скончались 15 человек с COVID-19
Еще 15 человек скончались от COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 20 февраля умерли 3 032 пациента.

Жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте от 67 до 80 лет и восемь мужчин – от 59 до 83 лет. Они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвала опасная инфекция, привели заразившихся к смерти.

Продолжает расти и число заболевших COVID-19 в донском регионе. Новыми инфицированными стали 315 человек. С начала пандемии вирус подтвердился у 70 641 жителя.

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