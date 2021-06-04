Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за сутки шесть человек скончались от COVID-19

В Ростовской области за сутки шесть человек скончались от COVID-19
В Ростовской области растет число летальных случаев среди зараженных коронавирусом. По данным на 7 июня, от инфекции скончались еще шесть человек. Это пять женщин в возрасте от 60 до 92 лет и 74-летний мужчина.

Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 513 жителей донского региона. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки врачи зафиксировали 156 случаев инфицирования. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 95 309 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.