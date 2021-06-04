В Ростовской области за сутки шесть человек скончались от COVID-19

В Ростовской области растет число летальных случаев среди зараженных коронавирусом. По данным на 7 июня, от инфекции скончались еще шесть человек. Это пять женщин в возрасте от 60 до 92 лет и 74-летний мужчина.Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 513 жителей донского региона. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки врачи зафиксировали 156 случаев инфицирования. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 95 309 человек.