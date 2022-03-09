В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 5 972 человека

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За минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 5 972 жителям Ростовской области. Они повторно прошли ПЦР-тестирование, результат оказался отрицательным. Об этом сообщили в региональном правительстве.Сейчас в стационарах ковидных госпиталей лечатся 2 433 пациента с подтвержденным коронавирусом. Состояние 28 из них медики оценивают как крайне тяжелое. Таких больных вводят в медикаментозную кому, а жизнь их поддерживает высокоточная аппаратура. На неинвазивной ИВЛ находятся 198 человек.С начала пандемии в Ростовской области выздоровели 315 754 человека.