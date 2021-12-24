В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 20 пенсионеров
В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 20 человек. Об этом сообщает региональное правительство.
По данным на 27 декабря, от опасного вируса скончались 13 женщин возрастом от 57 до 94 лет, а также семеро мужчин от 66 лет до 81 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Среди них - ожирение, онкология, сахарный диабет и проблемы с сердцем. А за весь период жертвами COVID-19 стали 9 508 человек, среди которых есть дети.
Постепенно стало снижаться и ежедневное число заболевших опасным вирусом. За сутки зараженных в регионе стало больше на 494 человека, большинство из этого количества - молодые люди от 18 до 45 лет.
В связи с тем, что число инфицированных коронавирусом на Дону стало снижаться, власти региона решили смягчить часть ограничений. В частности, с 27 декабря проводить массовые мероприятия можно с шести утра до 23 часов. Хотя изначально работа общепита была возможна только до 21 часа.
Кроме того, с 20 декабря власти Ростовской области разрешили открыть танцполы в барах и ресторанах.