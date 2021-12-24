В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 20 пенсионеров

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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 20 человек. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 27 декабря, от опасного вируса скончались 13 женщин возрастом от 57 до 94 лет, а также семеро мужчин от 66 лет до 81 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Среди них - ожирение, онкология, сахарный диабет и проблемы с сердцем. А за весь период жертвами COVID-19 стали 9 508 человек, среди которых есть дети.Постепенно стало снижаться и ежедневное число заболевших опасным вирусом. За сутки зараженных в регионе стало больше на 494 человека, большинство из этого количества - молодые люди от 18 до 45 лет.В связи с тем, что число инфицированных коронавирусом на Дону стало снижаться, власти региона решили смягчить часть ограничений. В частности, с 27 декабря проводить массовые мероприятия можно с шести утра до 23 часов. Хотя изначально работа общепита была возможна только до 21 часа.Кроме того, с 20 декабря власти Ростовской области разрешили открыть танцполы в барах и ресторанах.