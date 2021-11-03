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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 20 человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 20 человек

В Ростовской области за 24 часа опасный вирус унес жизни еще 20 жителей области. Правительство региона опубликовало на официальном сайте данные на 8 ноября.

В регистре умерших зафиксировано девять женщин в возрасте от 51 года до 92 лет и одиннадцать мужчин. Их возраст составлял от 63 до 88 лет. Общее число погибших от коронавируса в области составило 7 963 человека.

Несмотря на то, что локдаун в регионе отменили, число заболевших продолжает расти. За прошедшие сутки еще у 649 человек подтвердился коронавирус. Возраст заболевших - от 18 до 45 лет.

Стационарное лечение проходят в стационарах 5 324 инфицированных. В тяжелом состоянии к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 395 человек.
Фото: echochel.ru
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