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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались четверо пенсионеров

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались четверо пенсионеров
В Ростовской области жертвами коронавируса стали четверо пенсионеров. О данных за последние сутки рассказали в правительстве региона.

По данным на 11 мая, от опасного вируса скончались четверо дончан. Это две женщины, 72, 96 лет, и двое мужчин – 65, 72 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 134 человека.

Стоит отметить, что инфекция не щадит и молодых людей. За все время пандемии в Ростовской области скончались 12-летний мальчик, а также 18-летний парень и 23-летняя девушка. Это далеко не все молодые жертвы коронавируса.

Всего в Ростовской области число зараженных превышает 89 тысяч человек. Большинство из них уже победили заболевание, но еще несколько тысяч дончан продолжают принимать лекарства и соблюдать самоизоляцию. Около двух тысяч пациентов лечатся в стационарах.

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