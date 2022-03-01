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В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечился 6 321 человек

В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечился 6 321 человек

В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 6 321 человек. Об этом сообщает правительство донского региона. С начала пандемии число выздоровевших составило 284 тысячи.

Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей три тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ – 220 человек.

Напомним, что в Ростовской области 2 марта утратили силу почти все коронавирусные ограничения. Власти региона приняли такое решение из-за улучшения эпидситуации в регионе. Чтобы удержать положительную тенденцию к снижению заболеваемости, по-прежнему нужно носить медицинские маски.
Фото: Яндекс.Новости
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