В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечился 6 321 человек
В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 6 321 человек. Об этом сообщает правительство донского региона. С начала пандемии число выздоровевших составило 284 тысячи.
Продолжают лечение в стационарах ковидных госпиталей три тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ – 220 человек.
Напомним, что в Ростовской области 2 марта утратили силу почти все коронавирусные ограничения. Власти региона приняли такое решение из-за улучшения эпидситуации в регионе. Чтобы удержать положительную тенденцию к снижению заболеваемости, по-прежнему нужно носить медицинские маски.