В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались еще шестеро мужчин

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В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще шести человек. По странной устоявшейся тенденции, все погибшие - мужчины. Об этом сообщили в правительстве донского региона 14 марта.Умершим мужчинам было от 63 до 87 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, среди которых онкология, проблемы с сердцем, сахарный диабет и другие. Однако почему за последние дни жертвами ковида становятся только мужчины - до сих пор непонятно.За весь период пандемии от коронавирусной инфекции скончались 10 532 человека. Среди них есть и дети.