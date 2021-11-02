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В Ростовской области за сутки ковид нашли у 649 жителей

В Ростовской области за сутки ковид нашли у 649 жителей

Донской регион стал постоянным лидером антирекорда по распространению опасного вируса. За прошедшие 24 часа в Ростовской области коронавирус подтвердился у 649 жителей. Об этом сообщает правительство региона.

В числе новых заболевших 31% - в возрасте от 18 до 45 лет, еще 31,6% - от 46 до 65 лет. Людей, старше 80 лет зафиксировано примерно 13%, детей - 18,6%.

По данным Роспотребнадзора, за последние 24 часа в регионе подтвердилось 158 650 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами стали 7 860 человек.
Фото: m24.ru
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