В Ростовской области за сутки коронавирусом заразился ещё 91 человек
На Дону число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 91 человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Таким образом, по данным на утро 9 июля, в Ростовской области количество заболевших covid-19 достигло 10441.
Накануне министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская на брифинге не исключила, что в Ростовскую область могут вернуться ограничения. По её словам, со снятием ограничений, вирус никуда не исчез. Он продолжает существовать и может снова привести к массовым заражениям, если не соблюдать меры предосторожности. Министр заявила о необходимости ношения масок в общественных местах, соблюдения социальной дистанции и дезинфекции рук.
В России, по данным на 8 июля зарегистрировано 707301 заболевших. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 6509 человек, скончались 176 пациентов. За весь период жертвами заболевания стали 10843 россиян.