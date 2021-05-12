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В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 204 человека

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 204 человека
В Ростовской области специалисты зарегистрировали ещё 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные данные по эпидемиологической ситуации в регионе появились на сайте правительства 14 мая.

Большинство заражённых - жители в возрасте от 18 до 45 лет и от 46 до 65 лет (74 и 72 заражённых соответственно). Также положительные тесты оказались у 49 пенсионеров, десять из которых — люди старше 80 лет. Не пощадила опасная болезнь и девять детей. Хотя несовершеннолетние, по мнению врачей, легче всего переносят болезнь. Как правило, у них даже не проявляются симптомы, что уж говорить об осложнениях.

Так, нарастающим итогом число инфицированных в Ростовской области достигло 90 925. К сожалению, не смогли справиться с вирусом 4 198 пациентов. Из них 26 скончались накануне.

К слову, в донском регионе сняли практически все карантинные ограничения. В настоящее время жителей просят применять индивидуальные средства защиты в массовых местах. Когда разрешат отменить «масочный» режим, пока не известно.

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