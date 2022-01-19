В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 699 человек
В Ростовской области обновлен антирекорд по числу новых инфицированных коронавирусом. За сутки с 20 по 21 января диагноз подтвердился у 699 человек. Последний раз максимальное количество инфицированных фиксировали 13 ноября 2021 года. В тот день заболели 657 человек.
За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 39,6% молодых людей от 18 до 45 лет. Еще 31,5% - жители региона в возрасте от 46 до 65 лет. В числе зараженных оказались и пенсионеры. Вирус подхватили 14% людей от 66 до 79 лет и 5,3% - старше 80. Борьбу с опасной инфекцией начали и дети. COVID-19 выявили у 9,6% несовершеннолетних.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 202 548 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 9 931 из них скончался от последствий болезни.