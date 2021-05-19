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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 199 человек

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 199 человек
В Ростовской области за минувшие сутки специалисты зарегистрировали 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале регионального правительства 21 мая.

Большинство заболевших, 78 человек, - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди молодого поколения Дона заболевших - 57 человек. Также COVID-19 подхватили 49 пенсионеров и 15 детей.

За весь период пандемии на Дону число инфицированных нарастающим итогом достигло 92 328. К сожалению, справиться с болезнью смогли не все. Коронавирус забрал жизни 4 317 жителей региона. С 20 по 21 мая в области скончались 15 пациентов с подтверждённым ковидным диагнозом.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев решил ужесточить в городе «масочный» режим. По его мнению, с потеплением граждане перестанут пользоваться индивидуальными средствами защиты, и это может привести к вспышке заболеваемости. Чтобы избежать очередной волны коронавируса, жителей просят находиться в масках во всех местах массового скобления людей.

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