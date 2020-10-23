Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 306 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 306 человек
Коронавирусом заболели более 28,5 тысячи жителей донского региона. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки врачи выявили COVID-19 у 306 человек. Всего за период пандемии были инфицированы 28 746 дончан. Ежедневное количество заболевших не уменьшается. Коечный фонд стремительно заполняется. Несмотря на введенные ограничительные меры по предотвращению коронавируса, ситуация в Ростовской области ухудшается с каждым днем.

Лишь за последние сутки от опасной инфекции скончались 11 человек. Общее количество жертв пандемии - 745 дончан.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.