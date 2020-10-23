В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 306 человек

Коронавирусом заболели более 28,5 тысячи жителей донского региона. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки врачи выявили COVID-19 у 306 человек. Всего за период пандемии были инфицированы 28 746 дончан. Ежедневное количество заболевших не уменьшается. Коечный фонд стремительно заполняется. Несмотря на введенные ограничительные меры по предотвращению коронавируса, ситуация в Ростовской области ухудшается с каждым днем.Лишь за последние сутки от опасной инфекции скончались 11 человек. Общее количество жертв пандемии - 745 дончан.