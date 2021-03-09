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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 249 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 249 человек
В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное количество зараженных COVID-19. За сутки с 10 по 11 марта инфекцию выявили у 249 человек.

Большинство новых зараженных - люди в возрасте от 46 до 65 лет (39,8%). На втором месте по числу пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (28,5%). В числе заболевших оказались и 17,7% пенсионеров от 66 до 79 лет, 8,8% дончан старше 80 лет и 5,2% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии вирус подхватили 75 997 жителей Ростовской области. Из них 3 260 пациентов скончались от осложнений болезни. По информации регионального правительства, за минувшие сутки не стало 18 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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