В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 249 человек

В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное количество зараженных COVID-19. За сутки с 10 по 11 марта инфекцию выявили у 249 человек.Большинство новых зараженных - люди в возрасте от 46 до 65 лет (39,8%). На втором месте по числу пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (28,5%). В числе заболевших оказались и 17,7% пенсионеров от 66 до 79 лет, 8,8% дончан старше 80 лет и 5,2% несовершеннолетних.Всего за период пандемии вирус подхватили 75 997 жителей Ростовской области. Из них 3 260 пациентов скончались от осложнений болезни. По информации регионального правительства, за минувшие сутки не стало 18 человек.