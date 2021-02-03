В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 364 человека

В Ростовской области 364 человека заразились коронавирусом за сутки. Новые данные публикует региональное правительство.По данным на 5 февраля, общее число заболевших в донском регионе нарастающим итогом достигло 65 530. Больше 80% из этого числа уже победили болезнь, но есть и те, кто продолжает сражаться с инфекцией.Из 364 новых заболевших 39% - это люди от 46 до 65 лет. Чуть меньше, 32,1%, - пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 7,7% - старше 80 лет, еще 6,6% - несовершеннолетние.Несмотря на увеличившееся количество инфицированных коронавирусом, губернатор Ростовской области заявил о возможном снятии ограничений в регионе. Такую систему Василий Голубев назвал «Светофор». Он поручил главам создать карту с «красной», «желтой» и «зеленой» зонами. К «красной» и «желтой» относятся муниципалитеты, в которых необходимо соблюдать ограничения или даже ужесточать их, а к «зеленой» - те, в которых можно ослабить карантинные меры.