В Ростовской области за сутки COVID-19 забрал жизни 28 человек
В Ростовской области увеличилось число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 31 марта по 1 апреля патологоанатомы зарегистрировали 28 умерших от COVID-19. Инфекция забрала жизни 18 женщин в возрасте от 58 до 89 лет и 10 мужчин от 52 до 97 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все люди, скончавшиеся от вируса, страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.
Растет и количество дончан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа медики выявили 241 случай заражения коронавирусом. Всего за период пандемии заболели 81 077 человек. Из них 3 605 пациентов не смогли побороть болезнь. По числу умерших от COVID-19 Ростовская область занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Лидирующие позиции остаются у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Несмотря на рост инфицированных и смертей от вируса, в регионе продолжают смягчать ограничения. Со 2 апреля в регионе увеличат допустимую вместимость на трибунах стадионов. Василий Голубев уже подписал соответствующий документ.