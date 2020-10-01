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В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 219 человек

В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 219 человек
В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 219 человек
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 219. Об этом сообщило региональное правительство.

Ежедневный прирост инфицированных увеличивается с каждым днем. По данным на 3 октября, за минувшие сутки опасной инфекцией заболели 219 жителей донского региона. Всего за период пандемии заразились 22571 человек.

В связи со стремительным ростом инфицирования власти решают вопрос о возвращении некоторых ограничительных мер.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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