В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 219 человек
В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 219 человек
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 219. Об этом сообщило региональное правительство.
Ежедневный прирост инфицированных увеличивается с каждым днем. По данным на 3 октября, за минувшие сутки опасной инфекцией заболели 219 жителей донского региона. Всего за период пандемии заразились 22571 человек.
В связи со стремительным ростом инфицирования власти решают вопрос о возвращении некоторых ограничительных мер.