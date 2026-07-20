В Ростовской области за сутки, 4 июля, один человек погиб в результате пожара
В Ростовской области за сутки, 4 июля, один человек погиб в результате пожара. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.
Спасатели потушили шесть пожаров. Кроме того, были устранены 24 случая возгорания сухой растительности и 22 случая возгорания мусора. Также ликвидированы последствия пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для борьбы с происшествиями были задействованы 372 человека и 93 единицы техники.