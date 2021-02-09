В Ростовской области за сутки 393 человека выздоровели от коронавируса
От коронавируса с начала пандемии выздоровели 85,5% пациентов в Ростовской области. За минувшие 24 часа медики вылечили 393 человека. А общее число людей, поборовших инфекцию, достигло 57 836.
Ежедневное количество инфицированных при этом снизилось. За последние 24 часа вирус подхватили 347 жителей донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 67 662 человек, сообщили в областном правительстве.
В стационарах лечение получают 2 086 дончан, из которых 205 подключены к аппаратам ИВЛ.
В ситуации по коронавирусу прослеживается положительная динамика. В связи с этим губернатор области подписал постановление об ослаблении карантинных мер. Изменения вступят в силу с 15 февраля. Количество зрителей в кинозалах и на спортивных мероприятиях увеличится до 50%, а в торговых центрах снова начнут работу ледовые катки и фуд-корты. Кроме того, возобновится оказание плановой медпомощи.