В Ростовской области за сутки 314 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области еще 314 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 7 ноября, общее число заболевших опасным вирусом достигло 32 805 случаев. Количество жертв инфекции равно 929.Отметим, что ситуация по коронавирусу в Ростовской области продолжает оставаться критической. Донской регион находится в лидерах по числу заболевших по всей стране. Ежедневно едва ли не в каждом муниципалитете выявляют новых инфицированных, а общее число за сутки насчитывает несколько сотен человек.Система здравоохранения может рухнуть, не выдержав нагрузки из-за большого числа заболевших.