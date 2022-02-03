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В Ростовской области за сутки 3 198 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области за сутки 3 198 человек заболели коронавирусом
Еще у 3 198 человек в Ростовской области подтвердился диагноз. По данным на 5 февраля, большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (36,2%).

На втором месте по числу зараженных - люди от 46 до 65 лет (31,6%), на третьем - дети (15,4%). Борьбу с опасной инфекцией начали и пенсионеры. Медики выявили 13,1% случаев заражения среди жителей региона от 66 до 79 лет и 3,8% - старше 80 лет.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 231 825 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в областном правительстве, COVID-19 забрал жизни 10 077 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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