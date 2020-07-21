В Ростовской области за последние сутки 136 человек вылечились от коронавируса

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В донском регионе у 136 заболевших специалисты не обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 24 июля на сайте правительства Ростовской области.Так, за весь период пандемии Covid-19 от коронавируса вылечились 9580 человек.Напомним, что впервые за несколько дней коэффициент распространения опасного вируса снизился и достиг 1,17. Однако ситуация с Covid-19 в Ростовской области остаётся напряжённой. Об этом сообщил 23 июля на брифинге главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.