В Ростовской области за покушение на убийство осудили двух парней

Фото: Rostov.ru.

В городе Шахты Ростовской области вынесли приговор парням, которые едва не убили знакомого. Местных жителей обвиняли по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».Происшествие случилось в декабре 2021 года. Двое парней решили расправиться с общим знакомым. Они заманили 19-летнего горожанина в тамбур подъезда одного из домов. Там они достали ножи и стали наносить удар за ударом. Убить знакомого им не удалось. Соседи услышали шум и вышли из квартиры. Испугавшись, злоумышленники сбежали.Очевидцы вызвали медиков. К счастью, парня удалось спасти. Ему оказали необходимую медпомощь. Вскоре пострадавший пошел на поправку.Правоохранители тем временем отыскали нападавших. В отношении них возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что один из фигурантов за пару месяцев до покушения нападал на двух мужчин.— Он причинил им травмы, квалифицируемые как легкий вред здоровью, — добавили в СУ СКР по Ростовской области.Когда дело дошло до суда, один из злоумышленников уже достиг совершеннолетнего возраста. По решению суда 19-летний парень получил 6 лет колонии общего режима, а его 22-летний сообщник — 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.Приговор пока не вступил в законную силу.