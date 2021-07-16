В Ростовской области за неделю продезинфицировали более 35 тысяч общественных пространств

В Ростовской области за прошедшую неделю продезинфицировали более 35 тысяч общественных пространств. Рассказал об этом директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.Санитарную уборку проводили в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Багаевском, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах. Особенное внимание уделили общественным местам, где последнее время регистрируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Это города Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Зверево, Миллерово, а также Аксайский район. В работе задействовали 308 человек личного состава и 138 единиц техники. От МЧС привлекали девять человек и три единицы техники.Кроме того, за неделю было составлено 83 протокола за нарушение правил поведения в общественных местах в условиях распространения коронавирусной инфекции.Мероприятия по дезинфекции общественных пространств проходят с апреля 2020 года в соответствии с указом губернатора области Василия Голубева. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Дону дезинфицируют остановки общественного транспорта, площади, вокзалы, детские площадки, подъезды, магазины и другие места большого скопления людей. Вещество, которое используют для обработки пространств, является безопасным для людей и животных. Работы ведутся на постоянной основе по определенному графику.С начала июля донские спасатели продезинфицировали более ста тысяч общественных пространств. Специалисты ежедневно выезжают на места большого скопления людей, чтобы не допустить распространения опасного вируса.