В Ростовской области за неделю продезинфицировали более 35 тысяч общественных пространств
В Ростовской области за прошедшую неделю продезинфицировали более 35 тысяч общественных пространств. Рассказал об этом директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.
Санитарную уборку проводили в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Багаевском, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах. Особенное внимание уделили общественным местам, где последнее время регистрируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Это города Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Зверево, Миллерово, а также Аксайский район. В работе задействовали 308 человек личного состава и 138 единиц техники. От МЧС привлекали девять человек и три единицы техники.
Кроме того, за неделю было составлено 83 протокола за нарушение правил поведения в общественных местах в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Мероприятия по дезинфекции общественных пространств проходят с апреля 2020 года в соответствии с указом губернатора области Василия Голубева. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Дону дезинфицируют остановки общественного транспорта, площади, вокзалы, детские площадки, подъезды, магазины и другие места большого скопления людей. Вещество, которое используют для обработки пространств, является безопасным для людей и животных. Работы ведутся на постоянной основе по определенному графику.
С начала июля донские спасатели продезинфицировали более ста тысяч общественных пространств. Специалисты ежедневно выезжают на места большого скопления людей, чтобы не допустить распространения опасного вируса.