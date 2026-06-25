В Ростовской области за неделю почти на 1,5 рубля подорожал бензин: Росстат

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Росстат опубликовал свежие данные о стоимости топлива в регионе — цифры отражают динамику за последнюю неделю. По состоянию на 22 июня средняя цена на бензин АИ‑92 достигла 69,15 рубля за литр: за семь дней показатель увеличился на 1,42 рубля. Стоимость АИ‑95 поднялась до 76,01 рубля (прирост — 1,28 рубля), а топливо марки АИ‑98 и выше теперь обходится в 98,13 рубля — это на 1,13 рубля больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало на 1,5 рубля и стоит 78,8 рубля за литр.При этом официальные цифры заметно расходятся с тем, что видят на заправках сами автомобилисты. Как отмечал портал Donday, к 25 июня ситуация с топливом в Ростовской области остаётся непростой: на ряде АЗС горючего нет вовсе, а там, где оно есть, у колонок выстраиваются длинные очереди.Разброс цен на разных сетях тоже существенный. Так, на сетевых заправках Ростова стоимость топлива такова: дизель — 76,50 рубля, АИ‑92 — 65,25 рубля, АИ‑95 — 71,25 рубля, а улучшенный АИ‑95 Pulsar — 73,70 рубля. В сети EcoOil расценки другие: дизель предлагают за 75 рублей, АИ‑92 — за 69 рублей, АИ‑95 — за 77,10 рубля, а АИ‑98 — за 100,50 рубля. Таким образом, реальная стоимость бензина на местах может заметно отличаться как от средних значений Росстата, так и от цен на разных АЗС.