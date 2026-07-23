Фото: DonDay

В Ростовской области за неделю цена на бензин выросла на три рубля. Такие данные опубликовал Росстат.По информации на 23 июля, в Ростовской области цены на бензин следующие: бензин — 79,74 рубля; АИ-92 — 75,68 рубля; АИ-95 — 81,89 рубля; АИ-98 — 100,50 рубля; (ДТ) — 84,74 рубля. Цены на две наиболее популярные марки топлива выросли в среднем на три рубля по сравнению с прошлой неделей.Неделю назад АИ-92 стоил 72,07 рубля за литр, АИ-95 — 78,60 рубля, а марки АИ-98 и выше — 100,50 рубля, ДТ — 81,92 рубля.Ростовские водители отмечают, что в последнее время ситуация на заправках стала лучше. Хотя некоторые заправки всё ещё закрыты, на работающих станциях очередей стало меньше. По данным на 22 июля, на автозаправках выстраиваются небольшие очереди до пяти автомобилей на одну колонну.