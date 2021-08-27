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В Ростовской области за мошенничество с деньгами будут судить главбуха сельской школы

В Ростовской области за мошенничество с деньгами будут судить главбуха сельской школы

В Ростовской области за махинации с деньгами будут судить главного бухгалтера МБОУ ООШ № 12 хутора Ильинов. Елена Сердюкова обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 30 августа.

Инцидент произошел в хуторе Ильинов Мартыновского района. По предварительным данным, будучи главным бухгалтером учебного заведения, она подписала необходимые документы, присвоив себе из бюджета школы 616 478 рублей.

Главного бухгалтера задержали, когда махинации вскрылись. Теперь женщину будут судить по статье «Мошенничество». Слушание назначено на 31 августа 2021 года. Если ее вину получится доказать в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.

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