В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 11 детей
В Ростовской области специалисты выявили ещё 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди новых заражённых оказались 11 детей. Об этом сообщили в региональном правительстве 26 октября.
Как правило, в основном болеют люди преклонного возраста. Так, за минувшие сутки ковидный диагноз подтвердился у 141 человека в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте - жители Дона от 66 до 79 лет - 69 человек. Почти столько же людей заболели опасным вирусом в возрасте от 18 до 45 лет - 64 человека. Также ковидный диагноз подтвердился у 27 дончан старше 80 лет.
Напомним, несмотря на рост инфицированных в Ростовской области, власти внесли поправки в ограничительный режим. Теперь жители старше 65 лет могут вернуться на работу. До 23 октября им разрешалось трудиться только дистанционно. Также продлили комендантский час кафе и ресторанам. Заведения общепита до сих пор не могут принимать клиентов после десяти часов вечера.