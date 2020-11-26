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В Ростовской области за день от коронавируса вылечились 277 человек

В Ростовской области за день от коронавируса вылечились 277 человек
В Ростовской области от ковида вылечились еще 277 человек. Информацию об этом 28 ноября опубликовало областное правительство.

Общее количество вылечившихся от COVID-19 дончан составило 31 915. В настоящее время в стационарах находится 2 021 пациент с диагнозом «коронавирус». Из них 165 человек - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Количество зараженных пополнили 320 граждан за последние 24 часа, а общее число заболевших достигло 39 343 пациентов.

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