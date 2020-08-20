Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за день от COVID-19 умерли еще пять человек

В Ростовской области за день от COVID-19 умерли еще пять человек
Еще пять дончан стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает областное правительство.

По данным на 22 августа, умерли граждане, страдающие сразу несколькими хроническими заболеваниями. Среди них - четверо мужчин 59, 63, 81, 91 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и другие сопутствующие диагнозы. Также жертвой стала женщина 50 лет.

Общее число умерших от коронавируса достигло 306.

Продолжает расти и количество зараженных. За день положительные тесты получили 129 человек, всего подхватил инфекцию 15 761 дончанин.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.