В Ростовской области за день от COVID-19 умерли еще пять человек

Еще пять дончан стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает областное правительство.По данным на 22 августа, умерли граждане, страдающие сразу несколькими хроническими заболеваниями. Среди них - четверо мужчин 59, 63, 81, 91 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и другие сопутствующие диагнозы. Также жертвой стала женщина 50 лет.Общее число умерших от коронавируса достигло 306.Продолжает расти и количество зараженных. За день положительные тесты получили 129 человек, всего подхватил инфекцию 15 761 дончанин.