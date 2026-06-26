В Ростовской области за 50 миллионов рублей продают убойно-колбасный цех

Фото: Авито

Убойно-колбасный цех в Ростовской области выставлен на продажу за 50 миллионов рублей. Объявление о продаже предприятия было опубликовано в июне текущего года.Предлагаемый к реализации производственный комплекс занимает земельный участок площадью 40 соток и полностью готов к немедленной эксплуатации. В его состав входят убойный и колбасный цеха, оснащенные всем необходимым современным оборудованием. Также имеются холодильные камеры, кабинет ветеринарного врача и собственная лаборатория.Объект обладает всеми необходимыми коммуникациями: отдельной линией электропередачи с собственной подстанцией, подключением к городскому водоснабжению, собственной скважиной и газом. Помимо производственных помещений, на территории комплекса расположены комфортабельные административное здание, комнаты отдыха для персонала и баня.Помимо возможности покупки предприятия, рассматриваются и варианты его аренды. Цена 50 миллионов рублей включает в себя как недвижимость, так и всё производственное оборудование. Наличие данного объекта на рынке недвижимости может представлять интерес для предпринимателей, желающих инвестировать в мясную отрасль и развивать собственный бизнес в этом направлении.