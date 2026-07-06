Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области за 5 июля было ликвидировано 12 пожаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области.Благодаря оперативным действиям спасателей из огня был спасён один человек. Кроме того, было потушено шесть возгораний сухой растительности.Сотрудники МЧС также участвовали в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий. В одном из происшествий на водных объектах погиб житель региона.Для борьбы с пожарами и последствиями ДТП привлекались 240 человек и 60 единиц техники.