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В Ростовской области за 2023 год у более 600 детей выявили коклюш. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства.С ноября по декабрь 69 человек подхватили заболевание, из которых 64 - дети от нуля до 17 лет.- В 2023 году против коклюша вакцинированы более 35,9 тыс. человек, ревакцинированы более 37,5 тыс. человек. План вакцинации на 2023 год выполнен в полном объеме, - сообщили в ведомстве.Министерством здравоохранения Ростовской области за счет средств областного бюджета закуплена вакцина «Адасель». Она позволит осуществить иммунизацию детей старше 4 лет.Таже сообщается, что на текущий момент дефицит вакцины для профилактики коклюша в Ростовской области отсутствует.