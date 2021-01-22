В Ростовской области выздоровели от коронавируса почти 83% зараженных

В Ростовской области вылечились от коронавируса почти 83% инфицированных, или 50 581 человек, сообщает правительство региона. За последние сутки выздоровели еще 362 дончанина.Продолжают лечение 7 977 жителей. Из них 2 705 лечатся в стационарах, остальные – дома. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, – 219 пациентов.На 24 января заболели COVID-19 еще 388 человек. За все время пандемии число инфицированных уже перевалило за 61 тысячу.