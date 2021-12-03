В Ростовской области выздоровели более 85% человек, зараженных коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области уменьшается число пациентов ковидных госпиталей. Ежедневно от коронавируса выздоравливают сотни жителей региона. По данным на 6 декабря, за сутки инфекцию побороли 594 человека. Всего с начала пандемии медикам удалось вылечить 153 636 человек, что составляет 85,6% всех зараженных.В стационарах получают лечение 3 477 пациентов. Среди них 29 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут дышать и передвигаться самостоятельно. Как правило, это люди с большим процентом поражения легких. Таких пациентов снабжают кислородом с помощью специальных трубок, установленных у них в трахее. В некоторых случаях медикам приходится делать надрез на передней стенке органа и вставлять устройство в просвет. Тогда людей вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта.Еще 321 человек получает кислородную поддержку через маски и мундштуки. Эти пациенты могут самостоятельно дышать. Однако уровень кислорода в их крови недостаточно высок. Поэтому людей снабжают дополнительным жизненно необходимым газом.