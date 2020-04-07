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В Ростовской области выздоровел ещё один пациент с коронавирусом

В Ростовской области выздоровел ещё один пациент с коронавирусом
В Ростовской области излечился ещё один человек, заразившийся коронавирусом. Об этом стало известно 9 апреля.

По данным регионального правительства, за последние сутки один пациент получил отрицательный текст на коронавирусную инфекцию. Это уже второй человек на Дону, который излечился от новой болезни. Сутками ранее из больницы выписали девушку, которая стала первой заболевшей в Ростовской области. Она «привезла» болезнь из Таиланда.

По данным на утро 9 апреля в донском регионе зарегистрировано 24 заболевших. За сутки количество подтверждённых тестов увеличилось на три. Недавно окончательные исследования начали проводить в Ростове-на-Дону. Местная лаборатория получила статус референс-центра.

В области под медицинским наблюдением находятся 2683 человека.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростовской области коронавирус в Ростове-на-Дону

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