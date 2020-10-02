В Ростовской области выросло количество детей, заразившихся коронавирусом

На Дону заболели еще 16 несовершеннолетних. Об этом 6 октября сообщило региональное правительство.За прошедшие сутки опасной инфекцией заразились 253 жителя Ростовской области и нарастающим итогом число заболевших достигло 23 302. По количеству инфицированных на первом месте остаются люди в возрасте от 46 до 65 лет - 104 человека. Среди граждан от 18 до 45 лет выявлен 71 зараженный. Среди донских пенсионеров от 66 до 79 лет зафиксирован 51 случай инфицирования COVID-19. Меньше всего за минувшие сутки заболело пожилых людей старше 80 лет - 11 человек.Также за последние 24 часа от опасной инфекции скончались 10 человек: четыре женщины (от 59 до 73 лет) и шесть мужчин (от 55 до 85 лет). У всех умерших коронавирус сопровождался хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего за период пандемии жертвами вируса стал 551 дончанин.Несмотря на рост всех показателей, власти региона не спешат возобновлять ограничительные меры.