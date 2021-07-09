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В Ростовской области выросло число зараженных индийским штаммом коронавируса

В Ростовской области выросло число зараженных индийским штаммом коронавируса
В Ростовской области медики зафиксировали рост числа случаев заболевания индийским штаммом коронавируса. Об этом 13 июля руководитель регионального Роспотребнадзора рассказал в ходе брифинга.

По словам Евгения Ковалева, дельта-вирус выделили в структуре исследованных проб в конце мая. За последние три недели число инфицированных новым штаммом значительно увеличилось.

- В 100% отобранные пробы относятся к индийскому штамму, - сообщил главный санврач. - При этом 90% из числа обследованных не выезжали зарубеж. Это свидетельствует о том, что этот вирус достаточно широко распространен уже в популяции.

По результатам исследований за минувшие две недели, большинство зараженных накануне приехали из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

- Мы проводим выборочный контроль лиц, прибывающих в аэропорт Платов. В единичных случаях обнаруживаем и у людей, прибывающих из-за границы, - добавил Евгений Ковалев.

Людям, прибывшим из зарубежных стран и не сдали вовремя тест или поздно сообщили на портале госуслуг о заболевании, грозит наказание по административной статье.

Несмотря на всплеск заболеваемости дельта-вирусом, в Ростовской области преобладает британский штамм. По словам руководителя Роспотребнадзора, он дольше циркулировал.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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