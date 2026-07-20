Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области выпускники улучшили свои результаты по ЕГЭ после пересдачи. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным властей, на пересдаче по единому государственному экзамену присутствовали 3,4 тысячи человек. По итогам дополнительных дней 8 и 9 июля девять выпускников набрали максимальные 100 баллов, трое из этих ребят стали двухсотбалльниками. В области 254 работы выполнены на высший балл. 23 участника сдали ЕГЭ на 200 баллов. Четверо выпускников получили максимальные результаты по трем предметам. 265 участников экзамена сдали предметы по единому государственному экзамену на 80 и более баллов.Таким образом, после пересдачи 70% выпускников улучшили свои результаты.Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание, информатика и русский язык. русский язык, а также профильная математика и химия.